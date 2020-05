Nordex erhält Auftrag von Innogy

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex kann sich über neuen Auftrag freuen.



Wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte, umfasst der von Innogy gemeinsam mit einem kommunalen Versorger in Auftrag gegebene Windpark "Jüchen A44n" in Nordrhein-Westfalen sechs Anlagen mit insgesamt 27 Megawatt. Der Bau des Projekts habe bereits im April begonnen, die Inbetriebnahme soll ein Jahr später erfolgen./ssc/stk