Nordex bekommt im Dezember Aufträge aus Europa und Türkei

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat sich Ende vergangenen Jahres mehrere Großaufträge in Europa und der Türkei gesichert.



Im Dezember verzeichnete das SDax -Unternehmen demnach ein Gesamtvolumen von 308 Megawatt (MW), wie Nordex am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Größter Absatzmarkt war die Türkei, wo der Windkraftanlagen-Hersteller Aufträge für drei Projekte über insgesamt 105 MW erhielt. Weitere Aufträge stammten laut den Angaben aus Italien und Spanien sowie aus Frankreich, Finnland, Deutschland und Kroatien. Vorbörslich sorgten die Nachrichten kaum für Bewegung./eas/fba