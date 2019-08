Nordex baut Produktangebot um 163-Meter-Rotor aus

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Neue Turbine mit 163-Meter-Rotordurchmesser Der Windanlagenbauer Nordex erweitert sein Produktangebot bei Anlagen mit einer Nennleistung von mehr als 5 MW. Mit der erstmaligen Einführung der N163/5.X-Turbine auf der Messe in Husum wird eine Turbine präsentiert, die besonders in Gegenden mit geringer Windgeschwindigkeit ihre Vorteile ausspielen kann. Neu an der Turbine

Den kompletten Artikel finden Sie hier…