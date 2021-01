Nordex als strong buy!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund fünf Prozent zubuche. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Geht es bei Nordex jetzt so richtig los?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Dann damit kostet Nordex damit so viel wie noch in diesem Monat. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bis dato bedeuteten 22,60 EUR diesen Hochpunkt. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Nordex überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.