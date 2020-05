Nordex als strong buy!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund neun Prozent zubuche. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 7,79 EUR dieser Umkehrpunkt. Die Spannung bei Nordex ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Nordex-Bären dagegen sehen sich in ihrer Einschätzung dagegen bekräftigt.

