Nordex: Das allererste Mal!

Die Woche begann für den Windturbinenhersteller Nordex an der Börse nicht allzu gut: Am Montag verloren die Papiere zunächst von 12,10 auf 11,98 Euro, in Minus von rund einem Prozent. Am Dienstag machte Nordex dies teilweise wieder wett, ging bei 12,06 Euro aus dem Xetra-Handel. Dennoch liegt die Aktie auf Monatssicht nach wie vor mit rund zwei Prozent im Minus.



