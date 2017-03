Nordex vor den Zahlen: Gelingt der Stimmungsumschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex wird am 30. März die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen und damit auch einen Ausblick auf die laufenden Geschäfte in diesem Jahr abgeben. Fundamental orientierte Analysten sind nach der kürzlich erfolgten Umsatz- und Ergebniswarnung ohnehin pessimistisch gestimmt. Dem schließen sich auch technische sowie charttechnisch orientierte Analysten an, die derzeit noch kein Ende der Abwärtsfahrt bekannt geben können.

Nordex im deutlichen Abwärtstrend

Denn Nordex ist unverändert in einem gewaltigen Abwärtstrend. Die Aktie musste binnen eines Monats einen Rückgang um 20 % verkraften. Immerhin konnte die Talfahrt abgeschwächt werden. So gab das Unternehmen nur 1 % binnen der vergangenen 7 Tage nach. Das 2-Wochen-Minus beträgt 2 %. Dennoch bleibt die Skepsis.

Nordex hat auf Basis der längerfristigen Kursentwicklung, ablesbar am gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage, einen sehr klaren Abwärstrend angetreten. Der Abstand zum Maßstab, dem GD200, ist mit annähernd 40 % sehr hoch.

Die anderen zeitlichen Indikatoren für die Trendanalyse zeigen grundsätzlich keine andere Information an. Demnach ist Nordex immer noch im klaren kurz- und mittelfristigen Abwärtstrend. Charttechnisch lässt sich allenfalls diagnostizieren, dass Nordex einen Boden gefunden haben könnte.

Dabei bleibt die Unsicherheit so groß, dass die Aktie deutlich im roten Bereich ist.

