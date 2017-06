Nordex: Die Wolken verdunkeln sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

beim Windturbinenbauer Nordex scheint es für die Aktie wieder in südlichere Regionen zu gehen. Nachdem Ende Februar die Jahresziele für dieses und kommendes Jahr zusammengestrichen wurden, hatte das Papier schweren Schaden erlitten – binnen weniger Tage ging es um gut ein Drittel nach unten. So rutschte die Aktie im XETRA-Handel bis auf 12,41 Euro in den Keller. In den Wochen danach gelang eine leichte Kurserholung, ohne dabei jedoch ansatzweise die entstandene Kurslücke zu schließen.

Seit dem 11. Mai hat sich die Abwärtsdynamik wieder verstärkt. An diesem Tag hatte der TecDAX-Konzern seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Diese bewegten sich weitestgehend im Rahmen der nach unten revidierten Prognose. Doch eine Kennzahl stach im negativen Sinne heraus: der Auftragseingang. Demnach brachen die Bestellungen in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 38,4 Prozent auf 333,3 Mio. Euro ein.

Auftragslage bleibt mau

Für Anleger war dies natürlich ein Schlag ins Gesicht, da im Zuge der Fusion mit dem spanischen Windkraftunternehmen Acciona Windpower (AWP) eigentlich gegenteiliges erwartet wurde. Mit AWP verband sich die Hoffnung, dass das Geschäft auf eine breitere Basis gestellt wird und vor allem in Schwellenländern Südamerikas und Indien zahlreiche Aufträge an Land gezogen werden können. Bislang ist davon allerdings wenig zu spüren. Seit dem Zwischenbericht hat Nordex keinen einzigen neuen Auftrag per Pressemitteilung vermelden können. Die Aktie notiert wieder im Bereich des Februar-Tiefs, sodass selbst weiter sinkende Kurse nicht auszuschließen sind.

Analysten senken den Daumen

Gegenwind gibt es zudem von Analysten der britischen Großbanken HSBC und Barclays, die wegen des zunehmenden Preisdrucks weitere Probleme auf Nordex zukommen sehen. HSBC stufte die Aktie von „Hold“ auf „Reduce“ herab und senkte das Kursziel von 14,00 auf 11,80 Euro. Barclays erneuerte das „Underweight“-Votum nebst Kursziel 11,00 Euro.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.