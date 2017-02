Nordex: Woher weht der Wind?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Nordex-Aktie konnte in den letzten Wochen nicht von der positiven Stimmung an den Aktienmärkten profitieren. Die Aktie ist wieder unter die 20€-Marke zurückgefallen. Der Grund waren zuletzt negative Analysteneinschätzungen zum Windenergieanlagenbauer. Doch wie steht es fundmental um das Unternehmen?

Faktencheck:

Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont sind hohe Kapitalrenditen von enormer Relevanz. Nordex kann eine Eigenkapitalrendite von 10,5% vorweisen. Dies ist ein ordentlicher Wert. Die Gesamtkapitalrendite betrug zuletzt jedoch lediglich 3,3%. Hier macht sich das kapitalintensive Geschäftsmodell von Nordex bemerkbar. Die Netto-Marge des Konzerns liegt bei mageren 2,4%.

Bewertung:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Gewinns der letzten 12 Monate beträgt 25,2. Damit liegt dieser Wert unterhalb des historischen Vergleichswertes für diese Unternehmen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) beträgt noch 1,8. Damit ist die Nordex Aktie immer noch kein Schnäppchen.

Fazit:

Die Stimmung der Anleger ist derzeit in Bezug auf Nordex nicht besonders positiv. Nordex ist bedingt durch das Geschäftsmodell in hohem Maße von politischen Entscheidungen abhängig. Hier haben sich in den letzten Monaten weitere Unsicherheiten aufgetan. Deshalb bleibt die Nordex-Aktie, trotz des heftigen Kursverfalls der letzten Monate, ein spekulativeres Investment. Die nächsten Unternehmenszahlen werden im März erwartet. Hier können die Weichen für die nächsten Monate gestellt werden.

Ein Gastbeitrag von Christian Bauduin.

