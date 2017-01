Nordex: Winken lukrative Folgeaufträge?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex konnte sich im neuen Wachstumsmarkt Argentinien zwei Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von 148 Megawatt sichern. Der Windanlagenbauer dürfte dabei erneut von der Übernahme der Acciona Windpower profitieren. Die spanische Firma ist in etlichen Schwellenländern und speziell Lateinamerika bestens vernetzt.

Windkraft in Argentinien ganz am Anfang

Insgesamt liefert die Nordex-Gruppe 47 Turbinen für zwei Windparks. 32 Windräder gehen an das Projekt „La Castellana“, 15 Anlagen an den Windpark „Archiras“. Baubeginn ist Ende des Jahres, die Inbetriebnahme ist für Sommer 2018 geplant. Auftraggeber ist in beiden Fällen Central Puerto, einer der führenden Energieversorger Argentiniens. Bisher hat Nordex noch keine Geschäftsbeziehung zu dem Kunden unterhalten.

Argentinien hat im vergangenen Jahr erstmals Aufträge für Strom aus erneuerbaren Energien ausgeschrieben. Die beauftragte Leistung betrug 1,1 Gigawatt, wobei der Großteil des Kontingents für Windkraft reserviert war. Es ist also anzunehmen, dass der Staat sein Engagement in diesem Bereich in den kommenden Jahren noch ausbaut. Da es sich um das flächenmäßig zweitgrößte Land Südamerikas handelt (bei der Bevölkerungszahl ist Argentinien die Nummer drei hinter Brasilien und Kolumbien), könnten sich lukrative Folgeaufträge für die Nordex-Gruppe anschließen. Auf jeden Fall hat das Unternehmen nun einen Fuß in der Tür.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

