Nordex: Wieder einmal zu früh gefreut?

man kommt nicht umhin, zu konstatieren, dass die Nordex-Aktie immer noch ein Sorgenkind bleibt.

Auch wenn die Analysteneinschätzungen eigentlich eine andere Sprache sprechen, kommt die Aktie nicht aus ihrem Seitwärtstrend heraus. Da haben auch die Meldungen über neue Aufträge nichts ändern können. Aber ist trotz allem doch eine Änderung in Sichtweite? Sehen wir uns an, was die Experten dazu zu sagen haben.

Stephan Wulf (Oddo Seydler) geht davon aus, dass der Preisdruck in diesem Jahr zunimmt. Außerdem hätte die Auftragssituation zuletzt einen Dämpfer erlitten. Der Titel sei aber trotzdem unterbewertet.

Dieser Meinung ist auch Arash Roshan Zamir (Warburg Research). Er geht von weiterem Wachstum für Nordex aus. Manuel Losa (Goldman Sachs) betont die positive Auftragssituation in den USA und rät ebenfalls weiterhin zum Kauf.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Oddo Seydler: „Buy“ – 32,80 Euro (+66 %)

Warburg Research: „Buy“ – 31,00 Euro (+57 %)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“ – 31,00 Euro (+57 %)

Commerzbank: „Buy“ – 30,00 Euro (+52 %)

HSBC: „Buy“ – 25,00 Euro (+26 %)

Societe Generale: „Hold“ – 23,50 Euro (+19 %)

Independent Research: „Halten“ – 21,00 Euro (+6 %)

