Nordex: Wie weit reicht die Kraft der Käufer?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie vollzieht in den letzten Wochen ein wildes Auf und Ab. Sah es in der ersten Novemberhälfte noch so aus, als könne die Aktie Kurs auf die Region zwischen 9,50 und 10,00 Euro nehmen, gab es am 13. November einen massiven Abverkauf, in dessen Folge der Kurs bis zum 16. November wieder auf ein Tief bei 7,11 Euro zurückfiel.

Der überraschende Angriff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.