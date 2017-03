Nordex: Wie nachhaltig ist die Kurserholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

beim Windmaschinenbauer Nordex setzte sich die Erholungsbewegung auch am Mittwoch fort. Nach der Umsatzwarnung war die im TecDAX gelistete Aktie binnen wenigen Tagen um fast 40 Prozent in den Keller gerasselt und notierte Anfang dieser Woche mit rund 13,00 Euro so niedrig wie zuletzt im Oktober 2014. Mittlerweile korrigierte das Papier aber wieder um rund 13 Prozent nach oben. Handelt es sich um eine rein technische Reaktion nach dem doch sehr heftigen Absturz oder steckt mehr dahinter?

Neuer Auftrag und vorläufige Zahlen

Am Montag hatte das Hamburger Unternehmen einen Großauftrag aus den USA verkündet. Hierbei handelt es sich um die erste Projektumsetzung einer im Dezember geschlossenen Safe-Harbor-Transaktion. Durch die Vereinbarung im vergangenen Jahr hat sich der internationale Kunde den damals noch geltenden Spitzensteuersatz gesichert.

Nun gab Nordex die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt. Demnach wurde 2016 ein Umsatz in Höhe von 3,4 Mrd. Euro erwirtschaftet, ein Plus von 40 Prozent. Hiervon entfielen mit 726 Mio. Euro gut 21 Prozent auf die neue Windkrafttochter Acciona Windpower (AWP), die seit vergangenem April Teil des Konzerns ist.

Der operative Gewinn (Ebitda) kletterte um 56,6 Prozent auf 285,5 Mio. Euro, so dass sich eine Ebitda-Marge von 8,4 Prozent ergibt. Zuvor war man von 8,3 Prozent ausgegangen. Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis um 82,4 Prozent auf 95,4 Mio. Euro.

Nach einem Auftragseingang von 3,3 Mrd. Euro erhöhte sich der Auftragsbestand auf 3,9 Mrd. Euro (2015: 2,7 Mrd. Euro). Der Umsatzrückgang im laufenden Jahr – es werden 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro erwartet – wird von Unternehmensseite mit einem verspäteten Markteintritt in Indien sowie Projektverschiebungen in einigen Kernmärkten begründet.

Eine erste Reaktion

Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank zeigte sich positiv überrascht von den Geschäftszahlen. Besonders der operative Cash-Flow (144,4 Mio. Euro) sei besser ausgefallen als erwartet. Er beließ Nordex auf „Hold“ mit einem Kursziel von 18,00 Euro.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

