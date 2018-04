Nordex: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex hat in der abgelaufenen einen massiven Ausbruch nach oben hingelegt. Es kam am Donnerstag, wie von uns an dieser Stelle schon erwartet, zu einem großartigen Kursgewinn, der die Aktie förmlich nach oben katapultierte. Die Aktie ist jetzt einer der absoluten Geheimfavoriten. Konkret: Es ging teils um mehr als 15 % aufwärts! An einem Tag – dies schreit zwar geradezu ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.