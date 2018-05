Nordex: Wenn das mal gut geht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In den letzten Tagen kannte die Aktie des deutschen Windkraftspezialisten Nordex kein Halten mehr. So dominierte der einst „gefallene Engel“ zuletzt die Gewinnerliste im TecDAX beinahe täglich. Aus meiner Sicht sind die Anleger hier jedoch zu früh dran, was kurzfristig noch mal zu einem bösen Erwachen führen könnte. Langfristig dagegen sind die Perspektiven sehr gut, wie ich ja zuletzt bereits dargelegt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.