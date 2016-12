Nordex: Weiterer MILLIONENDEAL abgesegnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Schon wieder kann Nordex seine Auftragsbücher weiter füllen. Nach Aufträgen in Frankreich folgen jetzt schon die nächsten guten Nachrichten. Gleich zwei Verträge schließt der Windanlagenhersteller ab und will damit an einen US-Kraftwerksbetreiber Anlagenkomponenten liefern. Das Volumen beläuft sich bei dem Auftrag auf insgesamt 62 Millionen Euro, umgesetzt werden sollen die Pläne ab dem Jahr 2018.

Nur der Anfang?

Die neuen Aufträge haben durchaus das Potenzial, für Folgeaufträge bei Nordex zu sorgen. Nordex selbst hofft auf ein Vielfaches des aktuell erreichten Auftragsvolumens, sobald die Realisierung im Jahr 2018 anläuft. Weitere Details zu dem Abkommen gab das Unternehmen aber nicht bekannt und so kann über die Einzelheiten nur spekuliert werden. In jedem Fall ist es eine weitere Erfolgsmeldung für Nordex und ein adäquates Weihnachtsgeschenk. Weiterhin fraglich ist aber, ob davon jetzt auch der Aktienkurs profitieren kann oder ob die Anleger die Meldung wieder ignorieren. Letzteres ließ sich bei Nordex in der Vergangenheit schon oft beobachten, die Aktie konnte dieses Jahr die hohen Erwartungen der Analysten und Experten nicht im Ansatz erfüllen.

