Nordex: Weitere positive Signale?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

Nordex erhielt jüngst von einem Bankanalysten eine positive Stimme. Demnach könnte es sein, dass das Papier inzwischen den Boden oder die „richtige Balance“ gefunden habe. Zudem konnte das Unternehmen jetzt vermelden, es sei Marktführer in der Türkei geworden, was fundamental orientierte Analysten erfreuen könnte.

Nordex: Technische Aussichten weiterhin verheerend

Auf der anderen Seite bleiben schlechte Perspektiven, wenn sich Börsianer mit der technischen Ausgangssituation beschäftigen. Die Aktie hat derzeit einen Abstand von etwa 40 % auf den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage. Der GD200 gilt als Maßstab für die längerfristige Trendrichtung und ist besonders für Fonds relevant, die sich an technischen Marken orientieren.

Aus charttechnischer Sicht jedoch könnte die Aktie nunmehr nach mehreren Handelstagen mit annähernd stabilen Kursen einen Boden in Höhe von knapp 13,50 Euro bis 14,50 Euro gefunden haben. Noch ist diese Unterstützung demnach nicht besonders stabil, bedeutet allerdings eine deutlichen Abbruch des freien Falls, den die Börsen zuvor registriert hatten.

Immerhin sind zudem 10 % der Bankanalysten aktuell noch positiv gestimmt, während 30 % die Aktie auf „Verkaufen“ gestellt haben.

Unter dem Strich sieht es so aus, als sei die Aktie etwas stabiler. Dennoch befindet sich Nordex im roten Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.