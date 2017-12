Nordex: Weitere Gewinne liegen nah!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat am vergangenen Freitag zunächst wieder einige kleinere Gewinnmitnahmen ertragen müssen. Dennoch sehen sich Chartanalysten in ihrer Auffassung bestätigt, die Aktie könne einen überraschenden und dann auch starken Turnaround schaffen. Dabei wären Kursgewinne von über 20 % möglich, wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt. Allerdings handelt es sich bislang nur um eine kurzfristige Aufwärtsbewegung. Im Detail: Nordex verläuft derzeit bei mehr als 8,50 Euro und ist damit deutlich stärker als noch Mitte November. Übergeordnet verläuft der Kurs des Nebenwertes in einem charttechnischen Abwärtstrend, sofern ein langfristiges Beurteilungszeitfenster gewählt wird. Ausgehend von Kursen bei knapp unter 13 Euro waren die Notierungen seit Sommer stark gefallen und schließlich in Richtung 7 Euro abgesackt. Bei 7,18 Euro wurde schließlich am 15. November ein neues 4-Jahres-Tief erzielt. Dann allerdings setzte eine Erholung ein, die nun einen neuen weiteren Impuls erzeugen könnte. Denn der Wert gewann in nur einem Monat immerhin 14 % hinzu und schaffte es dabei über die Widerstände in Höhe von 8 Euro hinaus. Aus charttechnischer Sicht sind nun Barrieren bei den runden 9 Euro zu vermuten, die noch im Oktober entstanden waren. Darüber seien dann die runden 10 Euro als quasi magische Kursgrenze das Ziel. Schließlich würden dann sogar Kurse von 12,60 Euro in den Bereich des Möglichen rücken. Hier war zuletzt am 8. August 2017 ein 6-Monats-Hoch gelungen.

Wirtschaftlich betrachtet gab es durchaus positive Nachrichten: Immerhin konnte Nordex zuletzt zwei Aufträge an Land ziehen. Dennoch sind lediglich 5 % der Bankanalysten derzeit der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, während gleich 60 % einen Verkauf vorziehen würden. Insofern ist die Stimmung relativ schlecht.

Technische Analysten: Ein etwas unklarer Trend

Technische Analysten indes machen darauf aufmerksam, dass die Aktie in einem technischen Abwärtstrend verläuft. In der langfristigen Perspektive müssten noch knapp 29 % aufgeholt werden, bevor es zu einem Trendwechsel käme. Dennoch: die kurzfristigen Trendpfeile sind wieder aufwärts gerichtet. Insofern herrscht lediglich formal ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.