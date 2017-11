Nordex: Weiter schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

wer darauf gesetzt hatte, dass sich die Nordex-Aktie nach dem ersten Rutsch nach Veröffentlichung der 9-Monats-Zahlen wieder schnell erholen würde, der wurde zumindest am Mittwoch enttäuscht. Denn da setzte die Nordex-Aktie ihren Abwärtstrend fort. Das Papier ging da mit einem Minus von rund 3,4% aus dem Xetra-Handel. Solche Tagesverluste sind für Nordex-Aktionäre aber gewissermaßen schon eine Größenordnung, die es bereits einige Male gab. Alleine auf Sicht von einem Monat hat die Aktie rund 24% verloren! Auf Sicht von 3 Monaten sind es rund 39% Minus und auf 12-Monats-Sicht gar ca. 57% Minus. Allerdings: Wer schon seit drei Jahren dabei ist und damals kaufte, sitzt noch auf einem Buchgewinn im Bereich 150%.

Nordex: Licht und Schatten

Und natürlich, Nordex schreibt noch schwarze Zahlen und die Umsätze blieben in den ersten neun Monaten 2017 gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich. So schlecht sieht dieser Punkt nicht aus. Was aber beunruhigend ist, ist der starke Rückgang der Auftragseingänge. Die haben sich nahezu halbiert gegenüber dem Vorjahreszeitraum! Und die Aufträge werden voraussichtlich zu Umsätzen. Wenn nur noch halb so viele neue Aufträge reinkommen, lässt das für den zukünftigen Umsatz keine gute Entwicklung erwarten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.