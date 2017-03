Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

am Donnerstag, dem 2. März, gab es von Nordex eine „Roadshow“ in London – da sollten wohl institutionelle Anleger aus dem angelsächsischen Raum von der Aktie überzeugt werden. Kurzfristig brachte es aber (noch) nichts: Denn am Donnerstag ging es mit der Aktie im Xetra-Handel um rund 4% nach unten. War es das also schon wieder mit der Kurserholung, die die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen von Nordex am 1. März mit sich gebracht hatte? Die Aktionäre hatten zuletzt ja ein wahres Wechselbad der Gefühle hinter sich! Nach der Umsatzwarnung – nun sollen es 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro Umsatz in 2017 werden – wurden recht solide Zahlen für 2016 veröffentlicht.

Nordex: Weiter hohe Volatilität voraus?

Die Prognose für 2017 fiel natürlich verhaltener aus als noch vor einigen Wochen gedacht – aber wegen der Umsatzwarnung waren die Aktionäre gewissermaßen vorgewarnt. Und da die Erwartungen deshalb niedrig waren, konnte bereits eine etwas bescheidenere Prognose Kursgewinne verursachen. Oder war es ganz anders – war das nur eine technische Reaktion auf die vorigen starken Kursverluste? Bei Nordex gehen die Meinungen derzeit recht stark auseinander! Entsprechend gibt es für beide Richtungen gute Argumente – was wiederum bedeuten könnte, dass die Volatilität erst einmal hoch bleiben wird.

