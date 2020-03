Nordex: Der Weg zurück dürfte schwer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie versuchte in den letzten Monaten mehrfach, den Widerstand bei 13,00 Euro zu überwinden. Zuletzt wurde am 17. Februar bei 12,52 Euro ein Hoch ausgebildet. Es leitete eine neue Abwärtsbewegung ein, die sich in der Vorwoche massiv ausgeweitet hat.

Im Tief fiel der Kurs bis zum Freitag auf 9,92 Euro zurück. Nach der schwachen Eröffnung übernahmen die Bullen jedoch ...



