Nordex: Was sagt die Markttechnik?

Stillstand an der Nachrichtenfront bei Nordex. Die Aktie des Windanlagenbauers wirkt derzeit wie blockiert. Dennoch beschäftigten sich letzte Woche einige Kommentare mit den Zukunftsaussichten des Wertpapiers. Im Überblick:

Keine Bewegung : Die Nordex-Aktie tendiert seit Wochen seitwärts. Dass der Konzern sein Jahresziel bei den Auftragseingängen um 3 % verfehlt hat, war vor diesem Hintergrund natürlich nicht gerade hilfreich.

: Die Nordex-Aktie tendiert seit Wochen seitwärts. Dass der Konzern sein Jahresziel bei den Auftragseingängen um 3 % verfehlt hat, war vor diesem Hintergrund natürlich nicht gerade hilfreich. Trump, der Unwägbare : Es hat den Anschein, als warteten die Anleger Trumps konkrete Pläne zum Thema Erneuerbare Energien ab. Sobald Entscheidungen fallen, könnte der Nordex-Kurs wieder in Bewegung geraten. Fraglich ist nur die Richtung.

: Es hat den Anschein, als warteten die Anleger Trumps konkrete Pläne zum Thema Erneuerbare Energien ab. Sobald Entscheidungen fallen, könnte der Nordex-Kurs wieder in Bewegung geraten. Fraglich ist nur die Richtung. Die markttechnische Analyse: Hier sieht es nach einer Fortsetzung des längerfristigen Aufwärtstrends aus, auch wenn sich die Aktie seit Anfang 2016 schwer tut, diesen Trend fortzusetzen. Derzeit sitzt sie zwischen dem 200- und dem 100- Wochendurchschnitt fest. Erst ein Überschreiten des Preisniveaus von 25,00 Euro je Aktie könnte ein klares Signal der Erholung aussenden. Das Unterschreiten der Preiszone bei 17,50 Euro je Aktie könnte allerdings den aktuellen Aufwärtstrend deutlich in Frage stellen.

Löst sich endlich die Bremse bei der Nordex-Aktie? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

