Nordex: Was passiert mit der Aktie am 1. März?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

die Nordex-Aktie bezog in der vergangenen Woche übel Prügel. Alle Stricke, also technischen Unterstützungen, sind dabei gerissen worden. Aus der rein markttechnischen Perspektive sieht es folglich nach einem neuen Abwärtstrend aus. Am 1. März präsentiert das Unternehmen die endgültigen Zahlen und den Ausblick auf das laufende Jahr. Hier sollte das Management etwas Positives liefern, um der Misere beim Kursverlauf etwas Einhalt zu gebieten.

Mögliches Szenario

Ein mögliches Szenario wäre dabei, dass das Management nach dem starken Abverkauf erkannt haben sollte, dass hier nun einiges auf dem Spiel steht. Es könnte daher die Anleger mit Ankündigungen besänftigen wollen, womit der Kurs eine Erholung erfahren dürfte. Diese hätte allerdings zunächst nur Potential bis maximal etwa 15,50 Euro je Aktie, da hier ein wichtiger Widerstand verläuft.

Dieser Preisbereich wird mit hoher Wahrscheinlichkeit für weitere Verkäufe genutzt werden. Erst ein Anstieg über diesen Preisbereich würde darauf hindeuten, dass Anleger immer mehr Mut fassen, bei dem Wert zu zugreifen. Ein anderes Szenario wäre allerdings, wenn das Management gar nichts liefert. Dann könnte der Abverkauf auch ohne die Erholung weiter fortgesetzt werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse