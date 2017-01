Nordex: Was denn nun? Rauf oder runter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

eigentlich sollte der weitere Kursverlauf ja klar sein: Die Nordex-Aktie hatte am vergangenen Donnerstag endgültig das Flaggenmuster nach unten verlassen (grüner Kreis).

In der Charttechnik bildet sich diese Formation häufig nach scharfen Abwärtsbewegungen aus. Die dabei in die entgegengesetzte Trendrichtung weisende Flagge dient dazu, den zuvor üblicherweise massiv überverkauften Marktzustand aufzulösen.

Erfahrungsgemäß setzt sich nach dem Ausbruch aus der Flaggen-Formation der sozusagen nur unterbrochene scharfe Abwärtstrend weiter fort. Bei Nordex warten wir darauf bislang noch. Haben wir es hier also mit einem Fehlsignal zu tun?

Um diese Frage beantworten zu können, ziehen wir noch 2 Indikatoren zu Hilfe: Das On-Balance-Volumen verknüpft die täglichen Kursveränderungen mit den dazugehörigen Umsätzen. Der daraus resultierende Indikator-Verlauf lässt uns Rückschlüsse auf das Verhalten der Großinvestoren ziehen:

Allerdings sehen Sie im Chart diesbezüglich keine Statusänderung gegenüber den zurückliegenden Wochen: Das On-Balance-Volumen bewegt sich weiterhin in Höhe des tiefsten Niveaus (gelb unterlegt), das im November erreicht wurde.

Einen Hoffnungsschimmer offeriert das 50-Tage-Momentum: Dieser Indikator für die Schwungkraft einer Kursbewegung hat soeben den seit Dezember 2015 bestehenden Abwärtstrend nach oben durchschlagen (blauer Kreis). Ein Kaufsignal also?

Ganz ehrlich? Ich bin da noch etwas skeptisch. Warum, zeigt Ihnen die blaue Vertikale: Dies ist exakt der Kurs, der vor 50 Tagen markiert wurde – nämlich das Tief der bisherigen Abwärtsbewegung. Das bedeutet:

Jeder Kurs über 17,40 Euro muss derzeit zwangsläufig zu einem positiven Momentumwert führen. Allein auf das Signal des Schwungkraft-Indikators zu setzen, halte ich daher in der aktuellen charttechnischen Konstellation für sehr gewagt, zumal alles andere für eine Abwärtsbewegung spricht.

Mein Rat an Sie: Als an Nordex interessierter Anleger sollten Sie zumindest eine eindeutig positive Veränderung beim On-Balance-Volumen abwarten!

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

