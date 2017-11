Nordex: Was muss passieren, damit die Bären aufgeben?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Woran könnte man erkennen, dass der Spuk der Leerverkäufer, die Nordex (ISIN: DE000A0D6554) ein ums andere Mal auf neue Jahrestiefs drücken, vorbei ist, die Bären das Weite suchen und die Aktie endlich zumindest mal einen soliden Boden bilden kann? An den Fundamentaldaten nicht. Denn die scheren die Leerverkäufer wenig bis gar nicht. Wenn sie erkennen, dass der Weg nach unten weiterhin kaum verteidigt wird, die Käufer unverändert zaudern, machen sie weiter. Das konnte auch die vorgestern präsentierte Quartalsbilanz nicht ändern, obgleich da böse Überraschungen ausgeblieben waren. Eigentlich ist die Antwort ja einfach:

Sie werden dann aufgeben wenn sie erkennen, dass das Kaufinteresse wieder so stark ist, dass der Weg nach unten verbaut ist. Das würde neue Leerverkäufe ausdünnen. Und wenn charttechnische Widerstände bezwungen werden, man als „Shortie“ also erkennen muss, dass die Bullen wieder da und imstande sind, von den Leerverkäufern verteidigte Chartmarken zu durchbrechen, kann die Aktie förmlich explodieren. Denn dann würden die Leerverkäufer ihre Positionen schließen, indem sie kaufen, was sie zuvor verkauft hatten, ohne es besessen zu haben. Und dann wohl alle auf einmal, d.h. eine sogenannte “Short Squeeze“ würde die Bären ausquetschen wie die Zitronen, weil dann normale Käufe und deren Short-Eindeckungen zusammen wirken, während in solchen Momenten kaum jemand auf der Verkaufsseite wartet. Aber!

Das hätte jederzeit passieren können, ist aber bislang nicht passiert. Also – was braucht es für eine solche Short Squeeze? Wie gesagt: Bevor die Leerverkäufer reagieren würden, braucht er zunächst einmal Käufer. Wobei das auch eben diese Leerverkäufer sein können – und zwar dann, wenn sie einfach nur Gewinne mitnehmen wollen. Auch dafür müsste man die leer verkauften Aktien ja am Markt kaufen und würde den Kurs damit stabilisieren und/oder höher ziehen. Das sehen wir im Moment aber noch nicht, so dass man sich über Schritt 2, den Break über charttechnische Widerstände, noch keine Gedanken machen müsste. Möglich wäre, dass der Druck nachlässt, wenn der morgen anstehende Options-Verfalltermin über die Bühne ist.

Aber erst, wenn Hürden wie die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrends (aktuell bei 8,10 Euro) oder die 20-Tage-Linie (8,40 Euro) überboten wären, wäre das ein Signal für die Bären, wirklich in Deckung zu gehen und für Anleger, hier den Einstieg zu erwägen. Noch haben wir da nichts. Aber aus den Augen lassen sollte man Nordex nicht, denn so etwas kann schnell gehen!

