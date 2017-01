Nordex: Was bringt 2017?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Nordex gehabt, denn trotz einem neuen vielversprechenden Großauftrag konnte sich der Aktienkurs wieder einmal nicht wie erhofft erholen? Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Nordex und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Das Nordex-Problem! Es ist immer das gleiche beim norddeutschen Windanlagenbauer: Der Newsflow ist gut und es gibt massenhaft neue Aufträge, doch der Aktienkurs bleibt in seinem Seitwärtstrend gefangen.

Die Verlust-Gefahr! Zudem kam es zuletzt im Herbst zu deutlichen Verlusten, nachdem die Präsidentenwahl in den USA ihren überraschenden Ausgang genommen hatte. Bis heute hat sich die Aktie des Windanlagenbauers davon nicht ganz nicht erholen können, obwohl die Nachrichtenlage gut ist.

Millionenaufträge: Zwischen den Feiertagen konnten nun neue Aufträge an Land gezogen werden, und zwar in den USA. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf ganze 62 Millionen Euro, doch trotz dieser guten Nachrichten halten sich die Kursgewinne bei Nordex bislang in Grenzen.

Ob die Anleger wohl auf eine Einschätzung des Nordex-Managements warten, um mehr über den Geschäftsverlauf für das neue Jahr zu erhalten? Nun, die Anleger sind wohl eher für vornehme Zurückhaltung bekannt. Wir bleiben in jedem Fall für Sie am Ball.

