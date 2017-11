Nordex: Warum findet die Aktie keinen Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Aktie von Nordex muss auch in der laufenden Woche weiter an Wert abgeben. Ein negativer Analystenkommentar belastet zusätzlich den Aktienkurs des Windkraftunternehmens. Goldman Sachs hat die Nordex-Aktie weiterhin auf „Verkaufen“ belassen und sieht ein Kursziel bei 8 Euro als realistische Größe an.

Geänderte Rahmenbedingungen: Subventionen in den USA fallen womöglich bald weg!

Wie aus einer aktuellen Marktstudie hervorgeht, könnten die Subventionen für Windparks in den USA bald reduziert werden. Nordex ist auf dem US-amerikanischen Markt stark vertreten und würde wohl erheblich unter den gekürzten Fördermitteln leiden. Die Subventionskürzung soll alle neuen Windparks betreffen. Bereits errichtete Parks sind wohl nicht von der Kürzung betroffen.

Charttechnische Analyse: Chartbild verschlechtert sich weiter!

Durch die Branchennachricht und den Analystenkommentar erreicht die Nordex-Aktie ein weiteres Mehrjahrestief. In nächster Zeit dürften Kaufimpulse zunächst kaum auf der Tagesordnung stehen, obwohl der RSI-Wert wieder in einen interessanten Bereich vorgedrungen ist. Vielleicht kommt es ja doch zu einer Überraschung.

Ein Beitrag von Johannes Weber.