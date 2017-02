Nordex: Wachstumsmythos zerbröselt wie ein altgewordener Keks!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

das war ein Schuss in den Ofen. Was war passiert? Der deutsche Windkraftspezialist Nordex veröffentlichte jüngst die Prognosen für 2017 sowie 2018 und enttäuschte die Anleger auf ganzer Linie.

Prognose zurückgeschraubt

Die Norddeutschen kündigten an, dass der Umsatz im laufenden Jahr auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro zurückgehen werde. Damit platzierte man sich deutlich unter den vorher abgegebenen Prognosen. Auch die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) für 2017 soll mit 7,8 bis 8,2 Prozent unter dem Vorjahreswert (8,3 Prozent) liegen. Für das Jahr 2018 sieht es ähnlich mau aus. Man erwarte zwar mit 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro einen höheren Umsatz als 2017, dennoch könne man die zuvor gesteckten Ziele (4,2 bis 4,5 Milliarden Euro) bei Weitem nicht erreichen.

Nordex begründet die äußerst zurückhaltende Prognose mit schlechter laufenden Geschäften in Brasilien, Indien und Südafrika. Lars Bondo Krogsgaard, CEO bei Nordex, kommentierte den Zusammenhang wie folgt: „Zwei Hauptgründe für die angepassten Ziele sind geringere Absatzerwartungen und deutlich erhöhter Preisdruck“.

Ambitionierte Ziele

Die Ziele waren ambitioniert: Anfang des vergangenen Jahres hatte Nordex den spanischen Wettbewerber Acciona geschluckt. Mit dessen Hilfe wollte man die Marktanteile in den USA und in Südamerika drastisch verbessern. Bis 2018 sah man ursprünglich eine Verdoppelung des Umsatzes vor. Es wurde gar darüber fabuliert, dass man in der Lage sein wird, zum Weltmarktführer Vestas aufzuschließen.

Schock an der Börse

Die Anleger dürften sich für die Rechtfertigungen der Konzernspitze nur wenig interessieren. Die Nachricht über die Reduzierung der Prognose schlug an der Börse ein wie eine Bombe. Der Mythos des ständig wachsenden Konzerns scheint im Anblick der neuesten Nachrichten zu zerbröckeln wie ein altgewordener Keks. Nordex muss sich jetzt mit aller Kraft bemühen, um das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen.

Nach Bekanntgabe ergriffen unzählige Nordex-Anleger die Flucht. Vor der Meldung knapp 20.00 Euro wert, fiel das Wertpapier nach der Mitteilung erdrutschartig ab. Die Aktie kursierte am Freitag zur Mittagszeit bei gerade einmal noch 14,25 Euro.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

