Nordex: Vestas Wind schafft es auch nicht mehr!

Lieber Leser,

bereits am Donnerstag gehörte die Aktie von Nordex mal wieder zu den größten Verlierern im TecDAX. Und auch zum Wochenausklang am Freitag setzte sich die Abwärtsfahrt ungebremst fort. Kein Wunder, musste nun auch die dänische Vestas Wind eine Gewinnwarnung veröffentlichen, wodurch deren Aktie um rund -20% einbrach!

Vestas Wind mit Gewinnwarnung

Ich hatte bereits zuletzt argumentiert, dass sich die Windkraftbranche generell in einer Krise befindet und diese Krise Nordex besonders hart trifft. Denn gerade der deutsche Markt ist in den letzten Monaten regelrecht zusammengebrochen, weshalb selbst die Analysten von Goldman Sachs zuletzt vor Nordex warnten. Kurze Zeit nach der Warnung veröffentlichte dann Siemens Gamesa eine Gewinnwarnung, die Nordex jedoch noch einigermaßen gut verkraftete.

Nachdem am Donnerstag jedoch selbst der klare Weltmarktführer Vestas Wind eine Gewinnwarnung veröffentlichen musste, brechen nun bei Nordex alle Dämme. Die Aktie erreichte am Donnerstag nicht nur mein nächstes Abwärts-Kursziel von 8,00 Euro, sondern fiel inzwischen sogar noch weiter ab. Die kleine charttechnische Unterstützung um die 8,00 Euro Marke herum bot dem Kursverfall also so gut wie keinerlei Einhalt, vielmehr wurde gleich das nächste Verkaufssignal generiert.

Aktie ist nach wie vor (zu) teuer, Abwärtsfahrt geht weiter!

Schaut man sich mal die Bewertung der Aktie an, stellt man schnell ernüchtert fest, dass die Aktie heute – trotz der massiven Kursverluste der letzten Monate – im Prinzip keinen Deut günstiger geworden ist, als sie es vor knapp einem Jahr war. Dies liegt einfach daran, dass die Gewinne des Unternehmens noch schneller weggebrochen sind, als die Aktie gefallen ist. Dies kann man nur noch mit einem Wort bezeichnen: grausam!

Fundamental ist die Aktie daher nach wie vor zu teuer. Zumal die Geschäfte weiter wegbrechen und somit Umsatz und besonders Gewinn weiter auf dem absteigenden Ast sind. Ein Kursziel aus rein fundamentaler Sicht möchte ich an dieser Stelle lieber nicht nennen. Aus rein charttechnischer Sicht aber liegt das nächste Kursziel auf der Abwärtsfahrt bei 6,00 Euro, ehe es wohl auch noch unter die 5,00-Euro-Marke gehen dürfte. Für Nordex gilt daher weiterhin, dass man diese Aktie als Anleger besser meiden sollte!

Ein Beitrag von Sascha Huber.