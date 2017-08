Nordex: Das Vertrauen fehlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

zu den größten Verlierern im TecDAX zählt heute wieder einmal die Nordex-Aktie. Generell läuft es heute für die Branche der regenerativen Energien nicht rund, denn auch die Aktie von SMA Solar steht heute unter Abgabedruck. Aber zurück zu Nordex. Was sind die Gründe für den heutigen Kursrutsch?

Nordex zuletzt mit guten Quartalszahlen, aber…

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen recht gut ausgefallen sind. So konnte Nordex mit seinem Zahlenwerk die – inzwischen allerdings auch nicht mehr allzu hohen – Erwartungen von Anlegern und Analysten erfüllen. Gleichzeitig gab der Konzern aber auch weiterhin einen vorsichtigen Ausblick, so dass die Anleger noch immer kein neues Vertrauen fassen.

Zwar konnte die Aktie im Zuge der Vorlage der Quartalszahlen deutlich steigen, die entscheidenden charttechnischen Widerstandsmarken wurden damit jedoch nicht geknackt. So stieg die Aktie im Zwischenhoch ziemlich genau bis auf etwa 12,50 Euro, ehe sie nun wieder gen Süden drehte. Alles in allem sorgten die relativ guten Quartalszahlen also nur für eine kurzfristige Gegenbewegung im unverändert voll intakten übergeordneten Abwärtstrend.

Aktie erst wieder um 10 Euro interessant?

Angesichts des nach wie vor mauen Ausblicks und des somit fehlenden Vertrauens der Anleger ist die Aktie mit einem aktuellen KGVe von über 18 noch immer relativ hoch bewertet. Man darf nicht vergessen, dass Nordex im laufenden Jahr weder beim Umsatz noch beim Gewinn ein Wachstum aufweisen wird. Wie man vor diesem Hintergrund ein solches KGV rechtfertigen möchte, entzieht sich meiner Kenntnis.

Auch wenn sich die Aktie daher zuletzt auf Erholungskurs befand, glaube ich hier nach wie vor noch nicht an eine Trendwende. Um eine solche zu schaffen, bedarf es mehr als nur eines Quartals, das man als halbwegs okay bezeichnen kann. Daher dürfte die Nordex-Aktie in den nächsten Tagen und Wochen m.E. wieder auf Tauchstation gehen und die bisherigen Tiefs erneut testen. Mein persönliches Kursziel liegt bei 10 Euro und auch erst auf diesem Kursniveau würde die Aktie aus meiner Sicht langsam wieder interessant.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nordex?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nordex-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Sascha Huber.