Nordex: Und wieder eine Erfolgsmeldung!

nachdem der deutsche Windkraftkonzern Nordex bereits im Sommer mit dem Bau zweier Windparks und der Bestellung von zehn weiteren Anlagen diverse Aufträge aus der Türkei ergattern konnte, folgt nun die nächste Order aus dem Land der zwei Kontinente.

Neuer Turbinenauftrag für türkische Provinz Izmir

Wie einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen ist, wird Nordex ab April 2018 neun Turbinen mit einer Gesamtleistung von 30 Megawatt in der Provinz Izmir errichten. Auftraggeber ist das türkische Bauunternehmen Umut Insaat, welches inklusive jenes Auftrags bereits das sechste Nordex-Projekt in der Türkei realisiert.

Turbinen der Delta-Generation sollen zum Einsatz kommen

Der nun avisierte Standort soll sich auf einer Höhe von 1.200 Metern befinden und daher durch „gute Windbedingungen“ geprägt sein, so der TecDax-Konzern. Aufgrund der dort vorherrschenden Windverhältnisse habe sich der Kunde laut Unternehmensangaben für die entsprechenden Anlagen vom Typ N117/3600 und N117/3000 (Delta-Generation) entschieden.

Beide Turbinenmodelle sind für mittlere Windgeschwindigkeiten ausgelegt und können dank optimierter technischer Systeme sowohl eine gesteigerte Leistung als auch einen verminderten Schallausstoß gewährleisten.

Nordex will zur Wertschöpfung im Land beitragen

Mit dem Deal will Nordex zudem auch die Wertschöpfung im Land erhöhen und bezieht deshalb „wesentliche Komponenten der Turbinen aus der Türkei“, so der Windkraftspezialist weiter.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.