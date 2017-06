Nordex: Und schon geht’s wieder los!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

keine zwei Tage hat es gedauert, bis meine Prognose eintraf. Am Dienstag hatte ich noch geschrieben: „… steht die Nordex-Aktie aktuell kurz vor einem erneuten Durchbruch durch eine Unterstützung. In dem ‚beschleunigten‘ Abwärtstrend-Kanal ist in diesem Fall noch reichlich ‚Luft‘ nach unten.“

Heute verliert die Aktie des Windturbinenherstellers mehr als -4% und rutscht damit deutlich unter die Unterstützung der letzten 90 Tage. Bei dem Kursrutsch Ende Februar hatte die Nordex-Aktie bei 12,41 Euro ihre Talfahrt gestoppt. Diese Marke bildete bis dato den Tiefpunkt in dem nun schon seit Anfang 2016 andauernden Abwärtstrend.



Für den einen oder anderen Marktteilnehmer mag das jüngste Abrutschen durchaus überraschend gekommen sein. Zumal Nordex selbst heute noch per Pressemitteilung einen Anschlussauftrag über 22 zusätzliche Windturbinen bekanntmachte: Schon zum Jahreswechsel hatte der Konzern einen Auftrag über die gleiche Anzahl für einen Windpark in Australien erhalten. Der nur 100 km westlich von Melbourne entstehende Windpark soll im Juli des kommenden Jahres ans Netz gehen.

Dies zeigt wieder einmal, das positive Meldungen auch nichts nutzen, wenn der Gewinntrend des Unternehmens in Frage steht. Ich hatte schon am 11. Mai darauf hingewiesen, dass sich Nordex die miesen Zahlen des ersten Jahresviertels „schön redet“.

Damit Sie eine Vorstellung bekommen, wohin der Nordex-Kurs in den kommenden Monaten noch fallen kann, habe ich die Skalierung größer gezogen: Auf diese Weise können Sie schnell selbst ablesen, dass sich die untere Begrenzung des Abwärtstrend-Kanals bis Ende September auf 8 Euro verschiebt. Vom aktuellen Kursniveau aus bedeutet das ein Abwärtspotenzial von rund 1 Drittel.

Dass es auf jeden Fall in diese Richtung gehen wird, können Sie am On-Balance-Volumen (OBV) ablesen: Dieser Großinvestoren-Indikator wird heute ebenfalls seine seit Februar ausgebildete Unterstützung unterbieten.

