Nordex: Überraschung!

Bei deutlich über 13 Euro stand die Aktie von Nordex noch Mitte des Monats. Dann veröffentlichte der Windturbinenhersteller am 13. November seine Neunmonats-Zahlen und der Kurs sackte bis auf 11,74 Euro ab. Dass Nordex tiefer als erwartet in die roten Zahlen gerutscht ist, verunsicherte die Anleger offensichtlich. Bald darauf allerdings setzte wieder eine Aufwärtsbewegung ein, die sich in den vergangenen Tagen



