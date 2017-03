Nordex: Übernahme Gerüchte

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie zeigt sich zum Wochenbeginn leicht fester - auf Wochensicht steht ein kleiner Kursgewinn in Höhe von 3,65% auf der Anzeigetafel. Seitdem das Unternehmen jedoch am 23. Februar die Umsatzprognose für 2017 kürzte und eine geringere operative Marge in Aussicht stellte, stürzte die Aktie binnen drei Tagen (23., 24. und 27. Februar) um insgesamt 34 Prozent ab. Seither...