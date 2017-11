Nordex: Trübe Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Befürchtung der Anleger in der vergangenen Woche, Nordex könnte es bei den Quartalszahlen in etwa genauso ergehen wie den Rivalen Vestas und Siemens-Gamesa, hat sich bewahrheitet. Der drittgrößte Windturbinenproduzent Deutschlands erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres einen fast um die Hälfte geringeren Gewinn von 28 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum Q1-Q3 2016 stand noch ein Reingewinn von 64 Mio. Euro in den Büchern. Das Problem: Eine Besserung ist auch in 2018 nicht in Sicht, wie Josè Luis Blanco, Nordex-Chef, verlauten ließ. Gleichzeitig hatte man die Prognosen für das aktuelle Jahr ebenfalls einkassiert.

Bis 2019 trübe Aussichten

Der Umsatz soll in diesem Jahr 3,1 Mrd. Euro betragen und damit 6 % weniger als zuvor erwartet. In 2018 soll der Umsatz gar auf 2,5 Mrd. Euro fallen – ein Minus von 20 %. Schuld an der Misere wäre laut einigen Analysten der schwache Auftragseingang. Dieser lag für die nächsten Jahre bei lediglich 1,1 Mrd. Euro – ein Einbruch von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr. Für das vierte Quartal geht das Management von einer kurzfristig tendenziell stärkeren Phase aus. Langfristig betrachtet soll sich das Umfeld erst ab 2019 vorteilhaft für das Unternehmen entwickeln und die Bemühungen der Umstrukturierung sich positiv auf die Erträge auswirken.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.