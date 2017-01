Nordex- Trotz steilem Auftragseingang Einbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser

Nordex konnte in den vergangenen Monaten einen steilen Auftragseingang verbuchen. Im Dezember verzeichnete man 89 Bestellungen für Windturbinenanlagen. Damit summiert sich das Volumen der Aufträge in Deutschland auf 1,17 Mrd. Euro. Insgesamt soll Nordex mit der Tochter Acciona Windpower im vergangenen Jahr ein Auftragsvolumen von 3,3 Mrd. Euro erreicht haben. Ein Anstieg von 33,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfallen 34 % aus Acciona und 65 % auf Nordex.

Fundamentale Kennzahlen

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres erzielte Nordex einen Gewinn je Aktie von 0,7 Euro. Im Vergleichszeitraum 2015, verzeichnete man einen Gewinn je Aktie von 0,56 Euro. Allerdings ließ die ungehebelte Eigenkapitalrendite zu wünschen übrig. Sie fällt mit – 1,38 %, aufgrund eines erhöhten negativen Cash-Flows und hohen Investitionen in Sachanlagen, negativ aus. Zum Vergleich: Die normale Eigenkapitalrendite beträgt für den besagten Zeitraum 7,12 %, was einen deutlichen Unterschied darstellt.

Einbruch nach Trump-Pressekonferenz

Dennoch, es ist bis heute nicht wirklich klar, wohin die Trump-Politik hinsteuert. Das Geschäft in den USA hängt aus diesem Grund an dieser Unsicherheit, weshalb der reine Auftragseingang, die Anleger bisher nicht überzeugen konnte. Der Kurs bleibt zwar durch den 200- Wochendurchschnitt im Preisbereich zwischen 17,30-17,80 Euro je Aktie unterstützt, nach der ersten Pressekonferenz Trumps, in der vergangenen Woche, gab der Wert jedoch nach anfänglicher Stärke wieder deutlich nach.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse