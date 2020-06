Nordex: TecDAX-Spitze nach Meldungen über Portfolio-Verkäufe

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Mit einem beeindruckenden Wochenplus waren die Aktien des Windanlagenbauers Nordex in der letzten Handelswoche erneut der Top-Performer im TecDAX, nachdem die Papiere bereits in der vorvergangenen Woche mit einem Plus von rund 20 Prozent den deutschen Technologieindex anführten. Für die Kauflaune der Anleger sorgen seit Wochen viele neue Großaufträge, die der Windanlagenbauer meldet, sowie zahlreiche positive Analystenkommentare. Und nicht zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



