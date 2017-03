Nordex: Steht das nächste Kursmassaker unmittelbar bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

die Nordex Aktie hat nun aus der markttechnischen Perspektive alle Register eines möglichen neuen Abwärtstrends gezogen. Ob es fundamental noch Lichtblicke gibt, das schauen wir uns in einer gesonderten Analyse an. Rein aus der markttechnischen Perspektive scheint das Abwärtspotential weiterhin sehr hoch zu sein. Wir schauen uns daher an, welche Preiszonen nun für die weitere Entwicklung von Bedeutung sind.

Test des Trendkanals könnten abgeschlossen sein

Im Rahmen des aktuellen Kursverfalls wurde sowohl der 200-Wochendurchschnitt als auch der Korrekturtrendkanal nach unten verlassen. Die untere Trendlinie dieses Kanals verlief bei 16 Euro je Aktie. Es war abzusehen, dass die Abwärtsdynamik bei Unterschreiten dieser Preiszone nochmals steigen würde. Ein Testen des Ausbruchsniveaus ist jedoch ebenfalls wahrscheinlich.

Dieser sogenannte Retest erfolgte vor zwei Wochen. Er könnte sich nochmals fortsetzen, da die Trendlinie noch nicht ganz erreicht wurde. Im Fazit heisst das jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit für den weiteren Preisverfall erhöht bleibt, sofern der Kurs nicht wieder deutlich in den Korrekturtrendkanal steigt. Der Kurs müsste also erneut deutlich über 16 Euro je Aktie steigen.

Nächstes technisches Ziel

Im Falle der wahrscheinlichen Fortsetzung der Abwärtsbewegung könnte die Preiszone zwischen 10-11 Euro je Aktie ins Visier genommen werden. Hier verläuft eine starke technische Unterstützungszone. Eine technische Erholung dürfte daher spätestens dort einsetzen. Bricht der Kurs allerdings durch diese Unterstützung nach unten durch, dann könnte es sehr schnell sehr weit tiefer gehen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nordex?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nordex-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Rami Jagerali.