Nordex: Spannung zum Jahresende!

Auch in der hinter uns liegenden Woche ist die Nordex-Aktie wieder daran gescheitert, einen Anstieg über den Widerstand bei 12,93 Euro zu vollziehen. In der Spitze konnte der Kurs zwar an drei Tagen bis auf 12,86 Euro vordringen, doch bis zum Hoch vom 5. Dezember bei 12,93 vorzustoßen, vermochten die Käufer nicht mehr.

Entsprechend groß war die Enttäuschung. Sie führte ...



