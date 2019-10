Nordex: Spanischer Windrad-Riese schlägt zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Windkraftspezialist Nordex SE (WKN: A0D655) steht vor einer Übernahme durch die spanische Acciona S.A. Der Großaktionär hält bereits ein Aktienpaket in Höhe von 29,9% und baut seine Beteiligung an Nordex mit dem Kauf weiterer Anteile „auf über 30%“ aus. Nordex-Aktien gewinnen heute um +8,48% auf 11 Euro in einem ganz schwachem Marktumfeld.

Kurios: Erst im April 2016 hatte Nordex Acciona Windpower ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung