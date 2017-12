Nordex: Sollte man nun einen Einstieg in Erwägung ziehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex konnte zuletzt wieder positiv von sich Reden machen. Die Aktie hat nach Ansicht von charttechnischen Experten die Chance, in den kommenden Wochen neue Anläufe auf die 10-Euro-Hürde zu unternehmen. Eine Kursdistanz von mehr als 15 % sind bis dahin zu überwinden. Angesichts der jüngsten Dynamik scheint dies jedoch machbar zu sein. Im Detail: Übergeordnet befindet sich der Wert in einem charttechnischen Abwärtstrend. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten ausgehend von fast 13 Euro bis knapp 7 Euro abgegeben, also annähernd 50 %. Allerdings konnte Nordex in den zurückliegenden Wochen zumindest einen Turnaround andeuten. Insofern ist die Frage angebracht, wie es in den kommenden Sitzungen weitergeht, weil nun eine wichtige Hürde bei 9 Euro direkt vor der Rückeroberung steht. Hier hatte der Aktienkurs im November mehrere Tage lang versucht, ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Der Markt entschied sich für die Abwärtsrichtung, so dass es letztlich bis zum 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro vom 15. November hinabging. Seitdem hat sich das Papier wieder berappelt. Kleinere Gewinnmitnahmen auf dem Weg zu einem Comeback sind zudem aus charttechnischer Sicht absolut normal. Ein Gewinn von 9 % innerhalb von zwei Wochen zeigt: die Rückkehr nach oben ist möglich.

Nach unten hin sollte die 8-Euro-Marke vor einem massiven Rutsch schützen, meinen die Charttechniker mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung. Dennoch: Die übergeordnete Sorge bleibt bestehen. Das Unternehmen meldete zwar Auftragseingänge aus Frankreich und aus Schweden. Dennoch sind nur 5 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, 60 % plädieren für einen Verkauf des Windkraft-Titels.

Technische Analysten: Abwärtstrend

Auch technisch orientierte Analysten sind vorsichtig. Die Aktie ist sowohl bezogen auf den GD100 wie auch bezogen auf den GD200 im Abwärtstrend. Gut 28 % Abstand zur 200-Tage-Linie signalisieren eine Verkaufsempfehlung!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.