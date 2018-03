Nordex: Short-Investoren reiben sich die Hände!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex konnte auch an diesem Montag den weiteren Rutsch des Kurses nicht verhindern. Die Aktie ist auf dem Weg nach unten, meinen Charttechniker mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse am Markt. Dabei schwindet die Hoffnung auf ein Comeback nach oben. Für Short-Investoren ist dies ein gefundenes Fressen. Im Detail: Die Aktie ist in den vergangenen Wochen seit Januar ausgehend von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.