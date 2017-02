Nordex – Schrumpfende Kurse trotz guter Geschäftslage!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex AG ist eines der größten deutschen Unternehmen in der Windenergiebranche. Der in Hamburg ansässige Konzern befindet sich seit Anfang 2016 in einem stetigen Abwärtstrend. Der Bilanzgewinn von Q2 auf Q3 2016 ging um 47% zurück.

Am Montag lag der Aktienkurs bei 19,65 EUR, nach einer negativen Änderung von -0,41 %.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass sich die Aktie trendmäßig seit langem abwärts bewegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt 15,67 % unter einer Trendumkehr. Das 52-Wochen-Hoch liegt in unerreichbarer Ferne, bei derzeit 28,16 EUR.

Trotz der kürzlich zurückliegenden Übernahme eines Zulieferers aus Dänemark reagierte der Kurs nicht positiv. Schaut man auf die Auftragslage ist diese Entwicklung eigentlich überraschend. Durch die zurückliegenden Akquisitionen sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Der Jahresumsatz steigt seit 2011 in großen Schritten an und lag 2015 bei insgesamt 2430,1 Millionen EUR. Der Markt ist heiß umkämpft. Konkurrenten wie Siemens und Gamesa bieten harte Konkurrenz. Doch mit dem Kauf von SSP Technology könnten sich langfristige Veränderungen ergeben.

Ein Gastbeitrag von Clemens van Baaijen.

