Nordex: Schrecken ohne Ende oder ist da etwas Licht am Ende des Tunnels?

In unserem letzten Beitrag über Nordex am 05. März hatten wir noch etwas Hoffnung verbreitet und an einen Kursanstieg oberhalb der Unterstützung geglaubt. Wir sind zwar noch immer der Meinung, dass die Zahlen bei Nordex keinen Abschlag um rund 30% vom Börsenwert begründen können, aber die Aktie scheint bei den Analysten und Anlegern nicht mehr anzukommen. Auch positive Meldungen helfen Nordex im Moment nur sehr wenig, was man an den Meldungen der letzten Tage und den Kursbewegungen deutlich erkennen kann. Es gab zwar nach dem Tief am 13. März mit einem Kurs von 13,18 Euro eine ordentliche Gegenwehr, aber so richtig scheint es die Anleger auch bei diesen Kursen noch nicht gepackt zu haben.

Mindestens sieht es im Moment nicht so aus, als ob die nächste Unterstützung bei 12,41 Euro als Test bemüht wird und jetzt kommt es darauf an, dass sich der kleine Kursgewinn vom Dienstag in den nächsten Tagen nicht wieder in Luft auflöst. Die Chartindikatoren haben sich extrem verbessert und was jetzt noch fehlt, sind höhere Umsätze. Wir sind sehr gespannt, ob wir in den nächsten Tagen eine schöne Trading-Chance bekommen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.