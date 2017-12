Nordex SE: Auftragseingang entwickelte sich solide!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

im 2. Quartal zog das Geschäft von Nordex an. So erhöhte sich der Umsatz auf 852,7 Mio € und trug damit wesentlich zum Halbjahresumsatz bei. Entscheidend war das Wachstum im Service; hier erhöhte sich der Umsatz im Halbjahr um 24%. Die Leistung der neu errichteten Anlagen stieg im 2. Quartal von 416 auf 713 MW und trug damit zu einer stabilen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr bei. Die Produktionsleistung verbesserte sich sowohl im Bereich Turbinenmontage als auch bei der Herstellung von Rotorblättern. In der Turbinenmontage lag die Leistung bei 1.536 MW.

Auftragseingang aus den außereuropäischen Märkten steigt an

Das Wachstum von 18% geht wesentlich auf die Fertigung von Anlagen in Spanien zurück. Im Bereich Rotorblatt erhöhte sich die Produktion im Halbjahr um 30%; auch hier war die Entwicklung durch die Vorbereitung auf kurzfristig zu liefernde Projekte außerhalb Europas begründet. Das operative Ergebnis (EBITDA) ging um 14% auf 117,5 Mio € zurück. Damit erreichte Nordex eine EBITDA-Marge von 7,8%. Unterm Strich brach der Gewinn um 60% auf 22,6 Mio € ein. Solide entwickelte sich der Auftragseingang. Allein im 2. Quartal buchte Nordex Bestellungen von 572 Mio €.

In Summe lag der Auftragseingang im 1. Halbjahr mit 905 Mio € aber deutlich unter dem des Vorjahres mit 1,33 Mrd €. Ausschlaggebend war das rückläufige Neugeschäft in Europa. Dagegen stieg der Auftragseingang aus den außereuropäischen Märkten. Den Veränderungen im Geschäftsvolumen begegnet Nordex mit einer verstärkten Disziplin bei den Kosten, um die Profitabilität zu stützen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.