Nordex SE Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Nordex steigerte 2019 den Umsatz um 33,6% auf 3,28 Mrd €. Die Gruppe installierte in 21 Ländern 938 Windenergieanlagen (2018: 828) mit einer Gesamtleistung von 3,1 GW (2018: 2,5 GW). Die Sparte Service erhöhte ihren Umsatz um 17,7% auf 403,2 Mio € und war so mit 12% am Umsatz beteiligt. Zum Jahresende betreute Nordex weltweit 7.760 Windenergieanlagen mit einer Leistung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



