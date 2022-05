Nordex SE-Aktie: Ein Quantensprung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die weltweit erste N163/6.X-Turbine Am 18. Mai 2022, hat die Nordex-Gruppe die weltweit erste N163/6.X-Turbine der Baureihe Delta4000 errichtet. Erst im September 2021 hatte das Unternehmen die Markteinführung der N163/6.X und damit den Einstieg in die 6-MW-Klasse angekündigt. Die Premieren-Turbine wird nun im Rahmen der Installationsarbeiten in den Windparks Zeebiestocht und Olsterwind in der Provinz Flevoland in den Niederlanden errichtet,… Hier weiterlesen