Nordex SCHEITERT an den eigenen Vorgaben!

trotz ständigen Nachrichten über neue Großprojekte konnte Nordex im Jahr 2016 nicht seine eigens gesteckten Ziele erreichen. Die Auftragseingänge belaufen sich insgesamt auf 3,3 Milliarden Euro, geplant waren 3,4 Milliarden Euro. Damit verfehlt Nordex das Ziel denkbar knapp, doch die Anleger reagieren trotzdem mit spürbaren Kursverlusten. Einige Beobachter halten die Reaktionen gar für übertrieben, denn schlecht sieht es für Nordex noch immer nicht aus.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Hauptsächlicher Grund für das Verfehlen der Ziele ist laut Nordex die Verzögerung bei einem Großauftrag in Südamerika. Der Auftrag fällt aber nicht weg, sondern verschiebt sich einfach ins neue Jahr. Grund zur Panik ist also gar nicht gegeben. Insgesamt kann Nordex noch immer ein stattliches Wachstum vorweisen. Im Vergleich zu 2015 sind die Auftragseingänge um gut ein Drittel angestiegen. Allein im Heimatmarkt Deutschland stieg das Auftragsvolumen um 28 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Spätestens seit der Übernahme von Acciona Windpower ist Nordex aber auf dem gesamten Globus erfolgreich. Es stellt sich aber weiterhin die Frage, wann sich das auch endlich beim Aktienkurs bemerkbar machen wird.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

