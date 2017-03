Nordex: Ruhe vor dem Sturm

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Trendwende ade? Die Nordex-Aktie bewegt sich derzeit wieder in Richtung des 24-Monats-Tiefs bei 13,10 Euro. Seit Jahresauftakt müssen Nordex-Aktionäre einen Verlust in Höhe von 33% verbuchen (6-Monats-Performance: -47%). Ausschlaggebend für den Kurssturz war eine Gewinn- und Umsatzwarnung für 2017. Nach 8,4 Prozent EBITDA-Marge peilt Nordex im laufenden Jahr eben diese in...