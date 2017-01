Nordex: Die Richtung stimmt

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche freundlicher und ist damit auf einem guten Weg, den wichtigen GD200 (verläuft derzeit bei 23,74 Euro) zu durchkreuzen. Der Windkraftanlagenbauer sorgt für regelmäßiges Aufsehen in der deutschen Aktienlandschaft:Während das Papier in den vergangenen Jahren schlichtweg explodierte (2013: +221%; 2014: +56%; 2015: +118%)...